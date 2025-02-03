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Yalova’da içme suyu köpüklenmişti: 2 kişi tutuklandı

Yalova’da içme suyu hattında meydana gelen "köpüklenme" olayının ardından gözaltına alınan Kurtköy Muhtarı Y.T. ve eski belediye çalışanı muhtar azası S.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
İHA
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Yalova’da içme suyu köpüklenmişti: 2 kişi tutuklandı
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29 Ocak'ta akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenme tespit edilmiş, sonrasında ise kent genelinde tedbir amaçlı yaklaşık 1 gün süresince su kesintisine gidilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanı ve aynı zamanda muhtar azaları olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. 

Yalova Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan G.K., Ö.B. ve N.U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Y.T. ve S.A. ise alınan numunelerin analizi sonucunda insan sağlığına tehlikeli olan maddelerin tespit edilmesi ve mevcut delil durumları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesi uyarınca tutuklama talebiyle Yalova Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılar suçlamaları reddederken, muhtar Y.T. ile işten çıkarılan eski belediye çalışanı ve aza S.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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