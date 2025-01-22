Yangında yaşamını yitiren 16 İstanbullu vatandaşın cenaze programları netleşti
Kartalkaya yangınında yaşamını yitiren 16 İstanbullu vatandaşın cenaze programları netleşti. Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi, Fenerbahçe sporcusu Vedia Nil Apak ile diğer kurbanlar, farklı camilerde düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak.
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden ve İstanbul’da ikamet eden 16 kişinin cenaze törenlerine ilişkin detaylar netleşti. İstanbul Valiliği, cenaze programlarını kamuoyuna duyurdu.
Nedim Türkmen ve Ailesi:
Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata’nın cenazeleri, bugün ikindi namazının ardından Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenecek törenle uğurlanacak.
Özüm Karataşlı:
17 yaşındaki Özüm Karataşlı’nın cenaze töreni, bugün ikindi namazının ardından Kadıköy Galippaşa Camii’nde gerçekleştirilecek.
Seha Müge Seyhun Turan ve Alya Turan:
Seha Müge Seyhun Turan ve kızı Alya Turan, bugün ikindi namazının ardından Sarıyer Kilyos Merkez Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak.
Vedia Nil Apak ve Ferda Apak:
Fenerbahçe sporcusu yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın cenaze töreni, yarın öğle namazının ardından Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde yapılacak.
Kıvanç Güngör ve Ailesi:
Kıvanç Güngör, eşi Burcu Güngör, çocukları Pelin ve Kerem Güngör’ün cenazeleri, yarın ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenecek törenle defnedilecek.
Defne Arkadaş İnal ve Kızları:
Defne Arkadaş İnal, kızları Ela ve Dila İnal’ın cenaze töreni, cuma günü öğle namazının ardından Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleştirilecek.