YDS başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da düzenlenecek 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) başvuruları başladı.
AA
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YDS başvuruları 27 Şubat'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
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