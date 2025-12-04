Yeni araştırma: İnsanlar köpekbalıklarını artık sevimli buluyor

1975 yapımı Jaws ile güçlenen köpekbalığı korkusunun zayıfladığı yeni bir araştırmayla ortaya kondu. Katılımcıların köpekbalıklarını tanımlarken kullandığı kelimelerin yüzde 66’sı nötr ifadelerden oluştu. Bilim insanları bu değişimin algının dengelendiğini gösterdiğini belirtiyor.

Chip dergisinden Mahmut Karslıoğlu'nun haberine göre, 1975 yapımı “Jaws” filmiyle popüler kültüre yerleşen ve uzun yıllar insanların köpekbalıklarına karşı duyduğu aşırı korkuyu besleyen “Jaws Etkisi”, yeni bir araştırmaya göre artık zayıflıyor.

University of South Australia ekibinin ABD, Avustralya ve İngiltere’den 371 kişiyle yaptığı çalışmada, katılımcılardan köpekbalıklarını üç kelimeyle tanımlamaları istendi. “Diş”, “çene” ve “yırtıcı” gibi ifadeler hâlâ çok kullanılmasına rağmen, verilen yanıtların yüzde 66’sının nötr olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Brianna Le Busque, insanların köpekbalıklarını yalnızca bir tehdit olarak görme eğiliminin azaldığını, “görkemli”, “güzel” ve “büyüleyici” gibi olumlu tanımlamaların dikkat çekici biçimde arttığını vurguluyor.

Bazı katılımcıların köpekbalıklarını “sevimli” olarak nitelemesi de algıdaki değişimi gözler önüne seriyor.

Sinemanın etkisini inceleyen eski çalışmalar, Jaws, The Meg ve The Shallows gibi filmlerin köpekbalıklarını insan avlayan canlılar gibi sunarak korkuyu derinleştirdiğini gösteriyordu.

Ancak bu son araştırma, filmlerin toplum üzerindeki etkisinin zayıfladığını ortaya koyuyor. Çalışmaya göre köpekbalıklarını yüksek riskli gören katılımcılar “katil”, “vahşi” ve “tehlike” gibi sert ifadeler seçerken, düşük risk algısına sahip olanlar “gizemli” ve “yanlış anlaşılan” gibi daha yumuşak kelimeler kullanmayı tercih etti.

Florida Museum verileri de bu tabloyu destekler nitelikte: 2024 yılında dünya genelinde sadece 47 doğrulanmış kışkırtılmamış saldırı kaydedildi ve bunların yalnızca yedisi ölümle sonuçlandı.

Tüm bunlara rağmen köpekbalığı korkusu, yaygın fobiler arasında yerini koruyor.