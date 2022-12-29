Yeni ehliyet için son gün ne zaman? Ehliyet randevusu nasıl alınıyor?

Yeni ehliyet için son gün uzatıldı. 1 Ocak 2016'da düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre 31 aralık 2022'ye kadar uzatılırken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ürkiye ve dünyada etkili olan salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı ve son gün 31 Aralık 2024 oldu.

Yeni ehliyet randevusu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme randevusu e-Devlet üzerinden ve ALO 199'dan alınabiliyor. Vatandaşlar yeni ehliyet randevusu için e-Devlet Kapısında bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işlemlerinden faydalanabiliyor. Bu platform üzerinden gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini ödeyen vatandaşların işlemleri oldukça kolaylaşıyor.

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280 + 65 TL'dir. Toplamda 345 TL'ye denk gelmektedir.