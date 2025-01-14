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Yeniden Refah'ta istifa: Meclis Üyesi Ertekin, partisinden ayrılıp AK Parti'ye geçti

Yeniden Refah Partisi'nde Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Haber Merkezi
İHA
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Yeniden Refah'ta istifa: Meclis Üyesi Ertekin, partisinden ayrılıp AK Parti'ye geçti
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Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye katılan Abidin Ertekin için AK Parti Karabük İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti rozetini Ertekin’e takarken AK Parti’nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu vurgulayarak tebrik etti.

AK Parti’ye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Abidin Ertekin ise, “AK Parti, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için gece gündüz çalışan bir hareket. Bu davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Karabük ve ülkemiz için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Törene, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’in yanı sıra Abidin Ertekin’in yakınları ve AK Parti Karabük teşkilatından yöneticiler ve partililer de katıldı.

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