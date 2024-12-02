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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu! Satılmış Çim ölü bulundu

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında adı geçen Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim, Küçükçekmece'de bir araçta ölü olarak bulundu.

Haber Merkezi
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu! Satılmış Çim ölü bulundu
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Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim’e ait olduğu ortaya çıktı.

Avcılar Hospital'in depo sorumlusu olarak çalışıyordu

Çalışmaların devamında 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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