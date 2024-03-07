Yerel seçimde en uzun oy pusulası 97, en kısası 4,5 santimetre

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'taki seçime 34 siyasi partinin katılacağını, bağımsız adayların da bulunması nedeniyle bazı yerlerde oy pusulalarının büyük olduğuna dikkati çekti.

Bunlardan en uzun olanının, 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan oy pusulası olduğunu ifade eden Özel, bu pusulanın 97 santimetreyi bulduğunu bildirdi.

İstanbul'da kullanılacak oy pusulasının yeniden dizayn edildiğini belirten Özel, bu pusulada bağımsız adayların siyasi partilerin bitiminden sonra yer almadığını ve altına konulduğunu söyledi. Recep Özel, şöyle devam etti:

"1,5 metreyi aşabilirdi"

"Burada 27 tane bağımsız aday olduğu için yan tarafında yerleştirme imkanı olsa oy pusulasının uzunluğu 97 santimetre değil, 1,5 metreyi aşacağı için alta getirildi. 2019 seçimlerinde de bağımsız aday ve katılan siyasi parti sayısı fazlaydı, orada da altta yer aldı ama orada mevcut siyasi partinin hemen altında yer almıştı. Arada bir ayrım olmamıştı. Siyasi partinin oylarının alttaki bağımsız adaya verildiği de gözlemlenmişti. Seçmen alta basmış 'ya ben partiye basacaktım' diyerek üste de basmış. Geçersiz oyların en fazla olduğu seçim 2019 seçimi.

Onun için bu seçimde İstanbul oy pusulasının yeniden dizayn edilmesi için kurulda temsilcisi olan bütün siyasi partilere müracaat ettik. Kurulda kalın çizgilerle bağımsız adayların üzerinde 'bağımsız adaylar' yazan şekilde çok daha ayrıştırıcı, belirgin bir pusula düzenlendi. Bağımsız adayların altta yer aldığı tek pusula bu. Diğer bütün seçim yerlerinde siyasi partilerin devamında."

En kısası 4,5 santimetre

Recep Özel, en kısa oy pusulanın da tek siyasi partinin seçime katıldığı Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için basılan 4,5 santimetre uzunluğundaki pusula olduğunu belirtti.

Büyükşehir ve illerde seçmenin kullanacağı pusula sayısına ilişkin bilgi veren Özel, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde oy pusulasının yanında ilçe belediye ve ilçe belediye meclis üyesi oy pusulaları seçmene verilecek, muhtarlık için de. Dört ayrı pusulaya oyunu kullanıp zarfa koyup sandığa atacak. Diğer 51 şehirde de ilçe, il veya belde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtar pusulası kullanacak. Sadece 51 şehrin köylerinde sadece il genel meclisi ve muhtar oy pusulasını zarfa koyup oyunu kullanmış olacak."

Oy pusulalarının zarfa sığacağını ifade eden Özel, "İlçe belediye ve meclis üyelerinin pusulası bu kadar büyük değil. Çok rahat bir şekilde verilen zarflara sığar, bunlar simule edilmiştir. Bir problem yok" dedi.