Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevda Ferdağ hayatını kaybetti (Sevda Ferdağ kimdir?)
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti.
Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sabah satlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği biliniyor.
Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı, "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Sevda Ferdağ kimdir?
1942'de Edremit'te doğan Ferdağ, 1958'de rol aldığı 'O Günden Sonra'nın başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti.
Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.