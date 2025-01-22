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Yılın ilk MGK'si toplanıyor! Devletin gizli anayasası ‘Kırmızı Kitap’ güncellenecek

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, saat 16.00'da başlayacak. Devletin gizli anayasası ‘Kırmızı Kitap’ olarak bilinen güncellenecek Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi güncellenecek.

Haber Merkezi
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Yılın ilk MGK'si toplanıyor! Devletin gizli anayasası ‘Kırmızı Kitap’ güncellenecek
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Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanması bekleniyor. Toplantının bugün saat 16.00'da başlaması planlanıyor.

Devletin gizli anayasası ‘Kırmızı Kitap’ güncellenecek

Toplantıda devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi bekleniyor. 

Aralıkta toplantı yapılmıştı

Kırmızı Kitap şeklinde bilinen belgenin güncellenmesine için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde aralık ayının başında bir toplantı yapılmıştı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda, yapılması planlanan düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınmıştı.

Bölgesel gelişmeler gündemde

Belgeye son şekli ilk MGK toplantısında veriliyor. Yılın ilk MGK’sında Kırmızı Kitap’ın yanı sıra, Suriye’deki yeni dönem, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes, Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor.

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