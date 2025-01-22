Trump'ın gümrük vergisi belirsizliği temel metaller üzerinde baskı yarattı

Trump dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, yönetiminin 1 Şubat'ta Çin'den ithal edilen mallara yüzde 10 gümrük vergisi getirmeyi görüştüğünü söyledi. Ayrıca daha fazla ayrıntı vermeksizin Avrupa'dan ithal edilen mallara da gümrük vergisi getirme sözü verdi.

Bir işlemci yaptığı değerlendirmede “Yatırımcılar Başkan Trump'ın gümrük vergisi politikalarının öngörülemezliği ile boğuşuyor. Yaklaşan misilleme ticaret savaşı tehdidi piyasa duyarlılığını önemli ölçüde zayıflatabilir” dedi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.58'de yüzde 0,4 düşüşle 9.251 dolar/tona geriledi.

SHFE'de en aktif bakır kontratı, Asya sabah seansının sonunda değişmeyerek 75.570 yuan/tondan (10.383,20 dolar) işlem gördü.Dolar kararsız işlemlerde hafifçe geriledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 2.641 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 artışla 30.280 dolar/tondan, nikel yüzde 0,7 düşüşle 15.960 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 1.968 dolar/tondan ve çinko yüzde 0,2 düşüşle 2.914 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 20.325 yuan/tondan, nikel yüzde 0,6 düşüşle 127.260 yuan/tondan, çinko yüzde 0,4 düşüşle 24.155 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 16.820 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,7 düşüşle 249.990 yuan/tondan işlem gördü.