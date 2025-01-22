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Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ilk faiz kararını açıklamak için 23 Ocak Perşembe günü toplanıyor. Piyasalarda Merkez Bankası'nın 250 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak: Beklentiler hangi yönde?
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TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını açıklamak için 23 Ocak Perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

Kurul, 26 Aralık'taki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesinde tutmuştu. Merkez Bankası bu kararla 2023 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez faiz indirimine gitmişti.

PPK toplantısının ardından, ''Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır'' açıklaması yapılmış, açıklama ile Kurulun sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajı verilmişti.

Merkez Bankası, faiz indirimi kararını açıklamadan bir gün önce 2025 Para Politikası Metni yayınlamıştı. Buna göre, PPK toplantı sayısı 12'den 8'e düşürüldü. Bu karar, Merkez Bankasının ocak ayında da faiz indirimine gideceğine ilişkin eğilimleri güçlendirdi.

Merkez Bankasının 68 katılımcı ile gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,05 oldu. Ankette, faiz tahmini ise yüzde 45 olarak gerçekleşti. Anketler ve tahminler Merkez Bankası'nın 250 baz puan faiz indirimi yapacağını gösterirken, gözler perşembe günü yapılacak toplantıya çevrildi.

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