YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Yüksek öğretim hayali kuran ve üniversitelere yerleştirilmeyen öğrenciler için YKS ek tercih süreci başlıyor. Üniversitelerde kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından ortaya çıkan boş kontenjanları ÖSYM açıklayacak ve bu kontenjanlara ek tercihler başlayacak.

2023 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı.

Üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasıyla YKS ek tercihlerinin kısa bir sürede başlaması bekleniyor. Eylül içinde eaçıklanması beklenen EK tercih kılavuzu ile birlikte ek tercih tarihleri netleşecek.

Ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. 2023-YKS sonuçlarına göre boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Kimler başvurabilecek?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecek. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adayların, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olması gerekiyor.