YKS’de Türkiye 13’üncüsü genç, Kim Milyoner Olmak İster’de 2. soruda elendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS), Türkiye 13’üncüsü olan gencin Kim Milyoner Olmak İster’de takıldığı soru gündemde. YKS 13'üncüsü Bünyamin Kalaycı, baraj sorusunda dikkatsizliğine yenildi.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Programa katılan Bünyamin Kalaycı, dikkat çeken isimlerden biri oldu. Genç yarışmacı, bu sene YKS'ye katıldığını ve bu sınavda başarılı olarak Türkiye 13'üncüsü olduğunu dile getirdi. Yarışmada ilk soruyu Kalaycı, ikinci soruda elendi.

İkinci soruda yarışmacının karşısına, "İnternet sitelerinde, parola güvenliği açısından 'yeni parola' oluşturulurken aranan kriterler arasında genellikle hangisi olmaz?" sorusu çıktı. Yarışmacı hızlı bir şekilde 'C- En az bir özel karakter içermesi' cevabını verdi. Yanlış cevap veren yarışmacı 'D- Doğum tarihine tıpatıp uyması' cevabını görünce oldukça şaşırdı. Yarışmacı böylelikle ilk baraj kısmını geçemedi ve ödül almadan yarışmaya veda etti.