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Yoğun bakıma alınmıştı: Cıvaoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Gazeteci ve avukat Güneri Cıvaoğlu, düşüp başını çarpması nedeniyle dün akşam yoğun bakıma alınmıştı. Cıvaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı...

Haber Merkezi
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Yoğun bakıma alınmıştı: Cıvaoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama
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Gazeteci ve avukat Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Restoranda dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan Cıvaoğlu, çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanamayla karşılaşması sonucu acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Çarpma sonucu meydana gelen beyin kanamasının herhangi bir kalıcı hasara neden olmadığı ve Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi.

Doktorlar, ünlü gazetecinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını ifade etti.

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