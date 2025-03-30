Yoğun bakımdaydı: Mahir Polat anjiyoya alındı

İBB soruşturmaları kapsamında Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat dün gece rahatsızlanarak, Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tansiyonu yükseldi, ambulansla hastaneye sevk edildi

Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Polat'ın tansiyonun yükseldiği bununla ilgili müşahade altında tutulduğu, sabah saatlerinde ise yapılacak kontroller sonrasında anjiyo olacağı açıklandı.

Sözcü'nün haberine göre Polat'ın hastaneye kaldırılmasının üzerinden saatler geçtikten sonra öğle saatlerinde anjiyoya alındığı öğrenildi.

Yoğun bakım servisinde müşahede altındaydı

Polat'ın avukatı Erkan Erdem, dün yaptığı son açıklamasında “Hastanede ilk olarak anjiyo kararı verildi ancak eski tetkikler incelenince şimdilik bundan vazgeçildi. Bu gece kardiyoloji yoğun bakım servisinde müşahede altında kalacak” demişti.

"Bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz"

Gözaltı aşamasından itibaren yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin belgeleri sunduklarını ancak bir işlem yapılmadığını belirten Erdem, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Mahir Bey'in salıverilmesi bakımından -suçlamaların içeriğinden bağımsız olarak-hukuki zemin en başından itibaren mevcuttu. Keşke bir hafta içinde bu iki sağlık tehlikesini hiç yaşamasaydık da bu durum en baştan görülebilseydi. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz. Öte yandan toplumun her kesiminden Mahir Bey'e büyük bir destek var. Bu durum ona büyük moral oluyor. Kendisi bu konudaki minnettarlığını da kamuoyuyla paylaşmamı istedi."

Daha önce de hastaneye kaldırılmış daha sonra koğuşuna dönmüştü

Yakın zamanda anjiyo olan ve vücudunda altı stent bulunan Polat, iki gün önce de hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşmıştı. İlk müdahalesinin tutuklu bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde revirde yapılmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Polat, tedavisinin ardından yeniden cezaevindeki hücresine götürülmüştü. Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk talebi cuma günü kabul edilmişti.

Polat’ın sağlık sorunları nedeniyle avukatları ev hapsi talebinde bulunmuştu.