  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Korkunç kaza, 14.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ö. idaresindeki 44 AV 999 plakalı yolcu otobüs ile İhsan İriağaç yönetimindeki 44 AC 822 plakalı traktör kavşakta çarpıştı.

1 kişi hayatını kaybetti

Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan M.B.B. ile traktör sürücüsü ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan traktörü sürücüsü İhsan İriağaç (71) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıla bebeğin teyzesi kötü haberi verdi: Bu şekilde giderse kaybedeceğizSıla bebeğin teyzesi kötü haberi verdi: Bu şekilde giderse kaybedeceğizGündem

 

Alibaba.com İş Geliştirme Müdürü Gençkan: KOBİ’ler yeni jenerasyona önem ve şans vermeliAlibaba.com İş Geliştirme Müdürü Gençkan: KOBİ’ler yeni jenerasyona önem ve şans vermeliŞehirler

 

Gündem
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan Ankara'da yeni eylem kararı
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan Ankara'da yeni eylem kararı
İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
Sinan Ateş cinayeti davası: Eray Özyağcı'nın 'tetik' işareti hakkında suç duyurusu kararı
Sinan Ateş cinayeti davası: Eray Özyağcı'nın 'tetik' işareti hakkında suç duyurusu kararı
Dışişleri'nden son dakika Lübnan açıklaması! Tahliye için plan hazır
Dışişleri'nden Lübnan açıklaması! Tahliye için plan hazır
Genç kadın kabusu yaşıyor! 13 gündür durmadan hapşırıyor
Genç kadın kabusu yaşıyor! 13 gündür durmadan hapşırıyor
Özgür Özel, CHP'lilerin Erdoğan'ı ayakta karşılaması hakkında açıklama yaptı
Özgür Özel, CHP'lilerin Erdoğan'ı ayakta karşılaması hakkında açıklama yaptı