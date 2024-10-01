Alibaba.com İş Geliştirme Müdürü Gençkan: KOBİ’ler yeni jenerasyona önem ve şans vermeli

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren IdeaSoft CEO’su Seyhan Özkara, e-ticaret yapan ya da sadece ticaret yapan işletmelerin i-ihracat ile ilgili bilgilendirilmesini ve farkındalıklarının artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Konuyla ilgili devlet teşvikleri noktasında bilgilendirme yapmak istediklerini söyledi.

IdeaSoft Kanal Satış Müdürü İbrahim Vıcıl’ın sorularını yanıtlayan IdeaSoft&Alibaba.com Panel Alibaba.com İş Geliştirme Müdürü Kubilay Gençkan, Alibaba.com’un, günde 40 milyon kişinin siteyi ziyaret etmesiyle, 600 bin talep gerçekleşmesiyle alanında en önde olduğunu söyledi. Gençkan, “IdeaSoft iş birliklerine çok önem veriyoruz. Türkiye’de belli bir ürün kategorisinded çok talep var diyemeyiz. En spesifik olan yüzde 15’lerde payıyla mobilyadır. Onu da gıda ve hazır giyim takip eder. Ancak en zor olanlar da gıda ve hazır giyim. Gıda konusunda çok ciddi standartlar var. Hazır giyimde de dizayna çok önem veriliyor” dedi.

Araştırmalara göre dünyadaki alıcı kitlesinin alım yapacakları ülkeler arasında ilk 10’da Türkiye’ni olduğunu söyleyen Gençkan, “Avrupa’da ise Türkiye ilk 3’te yer alıyor. Çin, artık daha fazla teknoloji satmak istiyor. Bizim de Çin’i bu konuda örnek almamız gerekiyor. Çok çalışmalı, çözüm üretmeliyiz. KOBİ’lerin harekete geçmesi gerekiyor. Bunu yaparken, olabildiğince dijitalleşmek, yeni jenerasyona şans vermek gerekiyor” dedi.

Etkinlik kapsamında EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Yönetim Danışmanı, İşletme Doktoru, Yazar Kıvılcım Mert’in moderatörlüğünde “Ticaretin Yeni Yüzyılı ve Geleceği” paneline konuşmacı olarak katıldı.