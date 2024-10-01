GTB Meclisinde sürdürülebilir tarım masaya yatırıldı

GAZİANTEP

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Acar, Eylül ayı içerisinde vefat eden GTB’nin önceki dönem Meclis Üyeleri Mehmet Emin Balyemez ve Bilal Tabur’u rahmetle anarak ailelerine, yakınlarına ve borsa camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Acar, ‘Her iki meclis üyemiz de iş dünyamızda sevilen ve takdir edilen şahsiyetlerdi. Kendilerine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum; mekanları cennet olsun. Borsamızın geçmiş dönem faaliyetlerine ve çalışmalarına verdikleri değerli katkılar ve hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır’ dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da konuşmasında vefat eden meclis üyelerini rahmetle anarak, borsanın eylül ayı faaliyetleri ile bakanlıklar nezdinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bu ay içerisinde Gaziantep iş dünyası temsilcileri olarak Ankara’da, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulunduklarını anımsatan Akıncı, “Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde borsamız tarafından hazırlanan iş dünyamızın talep ve önerilerini yansıtan detaylı raporları sunduk. Görüşmelerde finansmana erişimde yaşanan zorluklar, tarım ve hayvancılık sektöründeki sıkıntılar ile üretici beklentileri hakkında birçok konuyu istişare etme fırsatı bulduk. Görüşmelerimiz son derece verimli geçti sayın bakanlarımıza belirttiğimiz konulara göstermiş oldukları hassasiyet ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla geçtiğimiz hafta Gaziantep’te düzenlenen ‘Sektör Paydaşları Toplantısı’na da katıldığını aktaran Akıncı, burada da Gaziantep’in tarım ve hayvancılık sektöründeki beklentilerini ifade ettiklerini dile getirdi.

Gaziantep’in en önemli tarım ürünlerinin başında gelen Antep fıstığına, 2025-2027 yıllarında yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemelerde sağlanan temel kat sayının 1’den fındıkta olduğu gibi 1,5’e çıkarılmasına yönelik taleplerini ilettiklerini kaydeden Akıncı, Antepfıstığına sertifikalı fidan desteği verilmesini ve gıda sanayi sektörü temsilcilerinin beklentilerini de toplantıda gündeme getirdiklerini söyledi.

Akıncı, konuşmasında ayrıca tarımda yeni yürürlüğe giren destekleme modeli hakkında da açıklamalarda bulundu.

Desteklerin ilk kez 3 yıllık dönem için açıklandığını vurgulayan Akıncı, mazot ve gübre desteği yerine artık temel destek ödemelerinin yapılacağını, ÇKS kaydı olan tüm çiftçilerin temel destekten yararlanabileceğini sözlerine ekledi.