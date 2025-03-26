Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" diyen Gediz Solgançok'un cezası belli oldu

Kayseri-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağında, "Beni upgrade yapmadınız, uçağınızı bombalayacağız" diyerek yolcular arasında paniğe yol açan Gediz Solgançok (39) hakkında açılan davada, 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme, Solgançok'u 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

"Beni upgrade yapmadınız..."

15 Haziran 2023 tarihinde, Kayseri Erkilet Havalimanı’nda gerçekleşen olayda, Türk Hava Yolları’na ait Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, 03.45'te yolcu kabulüne başladı.

Bu sırada, yolculardan Gediz Solgançok, kabin amirine "Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız" şeklinde tehditte bulundu. Solgançok'un sözleri, bazı yolcular arasında terör paniğine yol açarken, bir kısmı da uçaktan inmek istedi. Yaşanan arbede ve panik sonucu, uçak 54 dakika geç havalandı.

5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemi

Pilot durumu kolluk kuvvetlerine bildirerek, Solgançok gözaltına alındı. Olayın ardından, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Solgançok hakkında 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.