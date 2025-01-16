YRP'den istifa etmişti! Mehmet Kasım Gülpınar açıkladı: AK Parti'ye geçecek mi?

Geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi'den istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara ilişkin Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu.

Gülpınar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ağzımdan bir kere laf çıktı: AK Parti'ye geçmiyorum"

AK Parti'ye geçsem şimdiye kadar geçerdim zaten. Demek ki geçmiyorum. Yine bu stüdyoda Mehmet Akif Ersoy Bey bana seçim döneminde sordu. 'Seçilirseniz AK Parti'ye geçer misiniz?' dedi. Ben de 'geçmem' dedim. Bu laf ağzımdan çıktı benim. Şimdi de aynı şekilde. O lafı bir kere kullandım ben. Ağzımdan bir kere laf çıktı. 'Milletvekili olmayacağım' dedim ve aday olmadım. İstesem milletvekilliğine aday olurdum, seçilirim, seçilmem ayrı. Bir daha Urfa'dan ne belediye başkanı ne de milletvekili adayı olacağım. Büyük konuşmak istiyorum inşallah diyorum ben yine. Büyük konuştum belediye başkanı olmam dedim, bakın geldim koltuğa oturdum.

"Birçok parti benimle dolaylı, dolaysız görüştü"

Ben sadece AK Parti ile görüşmedim ki. Bağımsız olduktan sonra başka partilerle de görüştüm. Onları söylemem. Birçok parti benimle dolaylı, dolaysız görüştü. Genel başkan düzeyinde benimle görüşme oldu. Geçmek istesem geçerdim. Siyaseti bu şekilde yapmak istemem. AK Parti'ye de geçmem, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de geçmem. Bağımsız kalacağım. Halk beni bir partiye geçeyim diye oyunu vermedi. Bütün kesimler oy verdi. Bir kere onların görüşü alınmadan adım atılmaz. Ama ben sözlerimle kendimi bağladım, bitti o iş.

"AK Parti'nin içinde iki cenah var"

Biz Urfa'nın şehremeni olarak devletin başı, Cumhurbaşkanı sizin şehrine teşrif ediyorsa tabii ki ona 'hoşgeldiniz' demek kadar normal bir şey olamaz. Devletin başı olarak bunu değerlendirmek lazım. O bilboardlar o yüzden yazıldı. Cumhurbaşkanı konumunda kim olursa olsun hepsine saygımız olması lazım. Neden yadırgandığını anlamadım. Partinin içinde iki cenah var. Gerçekten davasına inanmış, Cumhurbaşkanına inanmış, menfaatsiz bir şekilde hareket eden çok ciddi kitle var. Onların da beni mazur görmelerini talep ediyorum. Çünkü onlardan da çok talep ediliyor. Gelmem için ricacı oluyorlar. Gelirse eyvah diyen bir kesim de var. Tezviratlar yapıyorlar. Akıllarınca beni yıpratacaklar. Beni yıpratsalar ne olacak. Diyorum ki, 'Ben Urfa'dan ne belediye başkanı ne de milletvekili adayıyım'. Kalbimdeki neyse saklamam. Ben bir adamı sevmediğim zaman karşıdaki çok rahat anlayabilir. Sevdiğim adam da çok rahat anlayabilir.

"Cumhurbaşkanımız öyle bir şey talep etmedi"

Benim Cumhurbaşkanıma sevgim, saygım, hürmetim sonsuz. Cumhurbaşkanımız da zaten öyle bir şey talep etmedi. Kendisi de buna girmez zaten. Daha ziyade Urfa bölgesinin sorunlarını konuştuk. Cumhurbaşkanımızın yanında bulunan kişilerin arasında bir sürü dostum var. Kader birliği yaptığımız, darbede Meclis'in altında başımıza bomba düştüğü an birlikte olduğumuz arkadaşlarımız var. Ben baştan o kapıyı kapattım. Partiye katılmak istemediğimi ve hiçbir makamı istemediğimi söylüyorum. Geleceğe bırakacağım miras çocuklara ve gençlere kişilik olarak örnek olmak. Söz verildiği zaman tutulması lazım, tutulmasına gayret etmek lazım.