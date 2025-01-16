Lübnan'ın döviz rezervlerinde 300 milyon dolarlık artış

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Vesim Mansuri, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Baabda Sarayı'nda yaptığı basın toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı, "Lübnan'daki parasal durumda gözle görülür iyileşmeler yaşanıyor. Döviz rezervi Cumhurbaşkanının seçilmesinden bu yana 300 milyon dolar artış gösterdi." dedi.

Para politikalarının Lübnan lirasında istikrarın korunmasına dayandığını söyleyen Mansuri, piyasaya müdahaleden kaçındıklarını belirtti.

Mansuri, parasal istikrarın sağlanması için nakit arzının hükümetle koordineli olarak kontrol edilmesini gerektirdiğini belirtti.

Lübnan ile işbirliği yapmak isteyen yabancı tarafların bulunduğuna değinen Mansuri, bu durumun ülkeye döviz getireceği için ekonominin düzelmesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Mansuri, Lübnan'da bankalardan parasını çekemeyen mudilerin durumuna ilişkin, bu konuya cevap veremediği için "utandığını" ve konuya ilişkin kapsamlı çalışmaların yapıldığını sözlerine ekledi.

Lübnan 2019'dan bu yana ekonomik krizle mücadele ediyor. Lübnan lirası dolar karşısında ciddi değer kaybı yaşarken, bankalarda döviz cinsinden parası bulunan mevduat sahipleri ciddi kısıtlamalar sebebiyle paralarını çekemiyor.

Lübnan'da 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Meclis'te yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.