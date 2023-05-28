  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. YSK Başkanı Yener: Seçim erken sürede sonuçlanacak
Takip Et

YSK Başkanı Yener: Seçim erken sürede sonuçlanacak

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun birinci tura göre daha erken sonuçlanacağını düşündüklerini söyledi.

Yener, Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'ndaki 4234 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Yener, vatandaşların ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Yener, "Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir. Tekrar, Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının ne kadar sürede açıklanacağına yönelik soru üzerine Yener, "14 Mayıs'taki seçimler bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde ise sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Yener, seçim yasaklarının saat kaçta kalkacağına yönelik soruyu da "Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağı değerlendirilecek, yasağın daha erken saatte kalkmasına, televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." yanıtını verdi.

Meral Akşener oyunu kullandıMeral Akşener oyunu kullandıGündem

 

Meral Akşener oyunu kullandı

Seçim Haberleri

Meral Akşener oyunu kullandı
Deprem bölgesindeki vatandaşlar sandık başında

Seçim 2023 Haberleri

Deprem bölgesindeki vatandaşlar sandık başında
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Seçim 2023