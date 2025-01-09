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YSK seçime katılabilecek 38 siyasi partiyi açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 38 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayımlandı.

Haber Merkezi
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YSK seçime katılabilecek 38 siyasi partiyi açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılabilecek partileri açıkladı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre "1/7/2024 tarihi itibarıyla 2820 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde öngörülen koşulları sağlayan ve seçimlere girme yeterliliğini taşıyan" siyasi partiler şöyle: 

1. Adalet Birlik Partisi,

2. Adalet Partisi,

3. Adalet ve Kalkınma Partisi,

4. Anadolu Birliği Partisi,

5. Anavatan Partisi,

6. Bağımsız Türkiye Partisi,

7. Büyük Birlik Partisi,

8. Cumhuriyet Halk Partisi,

9. Demokrasi ve Atılım Partisi,

10. Demokratik Sol Parti,

11. Demokrat Parti,

12. Doğru Yol Partisi,

13. Emek Partisi,

14. Gelecek Partisi,

15. Genç Parti,

16. Güç Birliği Partisi,

17. Hak ve Özgürlükler Partisi,

18. Halkın Kurtuluş Partisi,

19. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,

20. Hür Dava Partisi,

21. İYİ Parti

22. Memleket Partisi,

23. Millet Partisi,

24. Milliyetçi Hareket Partisi,

25. Milli Yol Partisi

26. Ocak Partisi,

27. Saadet Partisi,

28. Sol Parti,

29. Teknoloji Kalkınma Partisi,

30. Türkiye İşçi Partisi,

31. Türkiye İttifakı Partisi,

32. Türkiye Komünist Hareketi,

33. Türkiye Komünist Partisi,

34. Vatan Partisi,

35. Yeniden Refah Partisi,

36. Yenilik Partisi,

37. Yeni Türkiye Partisi,

38. Zafer Partisi

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