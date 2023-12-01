YSK yerel seçim takvimini yayımlandı: Seçim yasakları ne zaman başlayacak?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan YSK kararına göre, siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri için kur'a 27 Ocak 2024'te yapılacak. Partilerin aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına son teslim tarihi 31 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçmen kütükleri 7 Şubat 2024'te kesinleşecek. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar 11 Şubat 2024'te belirlenecek. Partiler, belediye başkan ve il genel meclis üyeliği aday listelerini 20 Şubat 2024 17.00'ye kadar il seçim kurullarına teslim edecekler. Aday listelerindeki eksiklerin tamamlanması için son tarih 22 Şubat 2024 olarak belirlendi.

Seçim yasakları ne zaman başlayacak?

Kesin aday listeleri 3 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek. Seçim propagandası ve yasakları ise 21 Mart 2024 tarihinde başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart 2024'e kadar tamamlanacak. Seçim propagandası 30 Mart 2024 tarihinde sona erecek ve 31 Mart 2024 tarihinde seçimler yapılacak.