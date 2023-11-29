Yunanistan: Londra, Eurofighter üreten konsorsiyuma Türkiye'yi de katmak istiyor

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini'ye açıklamalarda bulunan Atina yönetimi yetkilileri, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın Londra'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le yapacağı görüşmeyi son anda iptal ederek yaşanan krizi değerlendirdi.

Sunak'ın ekibinin, Miçotakis'in Londra ziyareti sırasında 1800'lerin başında Atina'dan kaçırılan Parthenon Heykelleri'nin iadesi konusunu gündeme getirmeyeceğine dair Yunan hükümetinden güvence aldıklarını açıklayan hükümet yetkilileri, Sunak'ın Miçotakis'le görüşmesini iptal etme nedenlerinden birinin, Birleşik Krallık'la Türkiye arasında gözlemlenen yakınlaşma olduğunu aktardı.

Gazeteye konuşan hükümet kaynakları, Sunak yönetimindeki Britanya'da oluşan güçlü Türkiye yanlısı tavrın görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Hükümet yetkilileri ayrıca Kathimerini'ye verdikleri röportajda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak istediğini açıklamasının ardından, Londra'nın İspanya'yla birlikte Eurofighter savaş uçaklarını üreten konsorsiyuma Türkiye'nin de katılması için çaba harcadığını da aktardı.

"Almanya'yı razı etmek için uğraşıyorlar"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde bir milletvekilinin "Eurofighter Typhoon" savaş uçağının alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Güler, "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" demişti.