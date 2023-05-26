Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye çıktı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu kapsamında yurt dışındaki oy verme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yurt dışında seçim organizasyonunun çok kapsamlı, uzun süreli bir hazırlığı ve uygulamayı gerektirdiğini belirten Serim, Türkiye'de bir günde 08.00-17.00 saatlerinde düzenlenen oy verme işleminin, yurt dışında ikinci tur dahil olmak üzere, bir aylık süreci kapsadığını ve çok daha uzun saatlere yayıldığını anlattı.

Serim, oy verme işlemi öncesinde de aylar süren hazırlık dönemi olduğuna dikkati çekerek, yurt dışında oy verme işleminin saat 22.00'de sona erdiğini, kuyrukta bekleyen vatandaşların da oy kullanabilmeleri için sandıkların kapanmasının gece yarısını bulabildiğini dile getirdi.

Görevlilerin bu süreçte bazen evlerine yalnızca birkaç saat uğrama imkanı bulabildiğine işaret eden Serim, "Bu işlemi, ABD'den Japonya'ya, Güney Afrika'dan Finlandiya'ya kadar dünyanın dört bir yanında 73 ülkede, 167 temsilciliğimizde gerçekleştirdik. Saat farkları nedeniyle merkezde de bizler için süreç 24 saati buldu, Bakanlığımızın ışıkları bu süre zarfında hiç sönmedi. Bu kapsamda da 7/24 görev yaptık." ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki vatandaşların, oy haklarını kullanabilmeleri için başkonsoloslukların seçim günü dahil ve hafta sonu gözetmeksizin sürekli açık olduğunu belirten Serim, şöyle devam etti:

"Kimlikte fotoğrafı bulunmayan genç bir vatandaşımız, başkonsolosluğumuza gelerek fotoğraflı belgesini aldı ve oyunu kullanabildi. Hiç kimsenin bu en temel demokratik hakkından mahrum kalmasını istemedik. Süreçte vatandaşlarımızın zaman zaman kuyrukta beklemeleri gerekti. O zaman da temsilciliklerimiz çeşitli ikramlarda bulundu. O bekleme sürelerini mümkün olduğunca konforlu geçirmelerini sağlamaya çalıştık."

Oy kullanma oranı 55,62'ye yükseldi

Yurt dışında ilk kez oy kullanılan 2014'teki cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranının yüzde 18,94 olduğunu anımsatan Serim, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında, bu oranın yüzde 55,62'ye yükselmiş olmasını, Bakanlığımızın yıllar içinde yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak bundan ayrıca gurur duyuyoruz. Yurt dışında sandıklara giden 1 milyon 900 bini aşkın vatandaşımıza ve süreçte görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Gümrüklerde 28 Mayıs'a kadar oy verilebilecek

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 73 ülkede kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından görevlilerce mühürlenen çuvallar yurda getiriliyor.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona ererken, aralarında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının da bulunduğu gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.