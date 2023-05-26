'YSK genel seçim sonuçlarını açıklamalı'

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimine 2 günden az bir süre kaldı ancak 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçiminin sonuçları henüz açıklanmadı. Aradan 12 gün geçmesine rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sonuçları https://sonuc.ysk.gov.tr/ sitesinde yayınlamaması yeni bir tartışma başlattı.

Hukukçu Figen Çalıkuşu, konuyla ilgili Anayasa'da belirtilen hükmün uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Çalıkuşu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"YSK'nın çok ciddi tarihsel sorumluluğu var.

1-Hem 2018 hem de 2023 sonuçlarını açıklamayarak Sandık güvenliği için veri karşılaştırması engelleniyor.

2-Milletvekilleri mazbata almasına rağmen, YSK sonuç açıklamayınca hem milletvekili hem bakan olma gibi bir garabet gizlenmiş oluyor.

3-YSK sonuç açıkladığından itibaren 3. günde milletvekillerinin yemin etmesi gerekiyor. Güya yemin etmedikleri için bakanlık devam ediyor gibi bir algı yaratılmak isteniyor.

4-Oysa vekillik yeminle kazanılmaz, seçildiği an vekillik başlar, yemin kurucu bir işlem değildir.

5-Zaten tüm devlet gücünü kullanarak kampanya yürüten siyasi iktidar 28 Mayıs'ta da bakanları ile seçime giriyor.

6-Düşünün AKP vekili aynı zamanda İçişleri Bakanı ve seçim günü de İçişleri Bakanı.

7-YSK derhal sonuçları açıklamalı ve Anayasa'da yazılı görevini yerine getirmeli, Anayasa'ya uygun kararlar alarak bu garabete son vermelidir."

"Hangi sonuçlara göre mazbata veriliyor?"

Ünlü televizyoncu ve aynı zamanda avukat olan Armağan Çağlayan da sosyal medya hesabından sonuçların neden açıklanmadığını sordu.

Çağlayan, "Şimdi kafası hukuk mantığına göre çalışan birisi olarak, kafamın almadığı bir şeyi sormak istiyorum. Yeni seçilen milletvekilleri mazbatalarını alıyorlar. Hayırlı olsun. Peki YSK kesin sonuçları açıklayıp Resmî Gazete’de yayınlanmadı. Neye göre, hangi sonuca göre mazbatalar dağıtılıyor? Resmi sonuç ilan edilmeden hangi sonuçlara göre mazbata veriliyor? Bilen bir hukukçu büyüğüm bir izah edebilir mi lütfen?" ifadelerini kullandı.