Babacan: Erdoğan'a oy verirseniz gittikçe artan israfı, talanı, yalanı onaylamış olacaksınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2. tur seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2001'de AK Parti'yi kuran çekirdek ekipte yer aldığını hatırlatan Babacan, bugünkü Erdoğan'ın yola beraber çıktığı kişi olmadığını söyledi.

Babacan, "Benim beraber yola çıktığım o kişi, konuşunca doğruyu söylerdi, kul hakkına dikkat ederdi, iftira atmazdı. Benim yola çıktığım o kişi, öfkeyle nefretle yönetmezdi, bir inat uğruna ülkeyi ateşe atmazdı. Benim yola beraber çıktığım o kişi, oy kazanmak için WhatsApp gruplarından yalanların yayılmasına göz yummazdı." diye konuştu.

AK Parti'yi kurdukları gün, 90'lı yıllar ve 28 Şubat'ın karanlığına karşı mücadele başlattıklarını, ezilen milyonların sesini yükseltmek için yola çıktıklarını belirten Babacan, her türlü vesayetle mücadele ettiklerini, halkı cehaletle itham edip küçümseyenlerin sesini azalttıklarını, kadınların başındaki örtüye bakıp "örümcek kafalı", "sıkmabaş" diyenlere kılık kıyafet özgürlüğünü öğrettiklerini, halkı zenginleştirdiklerini dile getirdi.

Tüm bunları birlikte başardıklarını anlatan Babacan, şunları kaydetti:

"O yıllardaki zenginleşmeyi düşünün. O yıllardaki özgürleşmeyi düşünün. O güzel günlerdeki kadroları bir düşünün. O kadrolar nerede şimdi? Neredeler soruyorum? Ben niçin kurucusu olduğum, gecemi gündüzüme kattığım partiden ayrıldım? Cevap vereyim, çünkü ben yanlışlara itiraz ettim. İsrafa karşı çıktım. Yalan siyasetini kabul etmedim. Çünkü ben yoksulluğu bu millete reva görmedim. Bir avuç insan zenginleşsin diye altta kalanın canı çıksın demedim. Haksa herkes için hak, adaletse herkes için adalet şiarından bir an dahi vazgeçmedim. Bugün size meydanlarda montaj videolar gösteren bir Erdoğan var. Etrafında da 90'ların karanlık figürleri var. Devlet Bahçeli orada, Doğu Perinçek orada. Erdoğan'ın şu anda başında olduğu ittifak, aslında bir 28 Şubat ittifakıdır. Erdoğan, 28 Şubat ittifakının cumhurbaşkanıdır."

"Buna geçit vermeyin"

Ali Babacan, "Bugün Erdoğan'a oy verirseniz her türlü yanlışı, her türlü hukuksuzluğu, yokluğu, yoksulluğu onaylamış olacaksınız. Gittikçe artan israfı, talanı, yalanı onaylamış olacaksınız." dedi.

Erdoğan'a destek verenlerin, bunun sorumluluğunu hep taşıyacağını ileri süren Babacan, "Bu sorumluluk, vicdanınızda hep sizinle yaşayacak. Buna geçit vermeyin. 28 Şubatçıların zihniyetine, diline bürünen bu ittifaka geçit vermeyin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'taki ikinci turu için Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Babacan, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde vatandaşların yanlış gördüğü, içine sinmeyen işleri eleştirebileceğini, hatayı, eksiği hep beraber düzelteceklerini anlattı.

Herkesin görüşlerini rahatça ifade edebileceği, özgürce eleştirilerini dile getirebileceği, vatandaşın yönetimde söz sahibi olacağı bir ülke inşa edeceklerini dile getiren Babacan, "Gelin 21 yıl önceki gibi bir kere daha, yine beraberce, yine sizlerle el ele, hak için adalet için sandıkta sesimizi duyuralım. Gelin Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında yeniden 'herkes için adalet' diyelim." ifadelerini kullandı.