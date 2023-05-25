CHP'den sahte internet siteleriyle ilgili uyarı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, birçok haber sitesinde Millet İttifakı’nın kampanya görseli ile verilen ilanlara tıklandığında kullanıcıların sahte siteye yönlendirildiğini belirtti.

Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ilgili sitelerin kim tarafından açıldığının da gizlendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“İkinci turdan o kadar korkuyorlar ki yalana, montaja, sahteciliğe başvuruyorlar. Kaset montajlarından sonra seçim kampanyamızın görseli ile verilen reklamlarla sahte bir internet sitesi kurmuşlar. Yalanlarını, iftiralarını buradan sürdürüyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı olmasını engelleyemeyecekler!

akpsizturkiye.com diye bir site kurmuşlar sahte bakanlar kurulu bile oluşturmuşlar. Sahteciliğe ve montaja doymadılar. Bir sürü iftira ve yalan ile algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunların arkasında kim olduğunu herkes biliyor. O kadar amatörler ki bakanlık listesinde şubat ayında yaşamını yitiren eski Genel Başkanımız Deniz Baykal var. Rahmetli Baykal’ın ismi Gençlik ve Spor Bakanı olarak geçiyor.”