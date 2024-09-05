KYK yerleştirme sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, GSB yurtlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurtlara yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.
Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı.📌— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) September 5, 2024
Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz.❤️
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