  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. KYK yerleştirme sonuçları açıklandı
Takip Et

KYK yerleştirme sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, GSB yurtlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KYK yerleştirme sonuçları açıklandı
Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurtlara yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

 

Bakanlık açıkladı: Yeni müfredatın sınıflarda uygulanmasıyla ilgili ayrıntılar belli olduBakanlık açıkladı: Yeni müfredatın sınıflarda uygulanmasıyla ilgili ayrıntılar belli olduGündem

 

Gündem
Muhalefetten OVP değerlendirmesi: Açıkça ekonomik başarısızlığı gösteriyor
Muhalefetten OVP değerlendirmesi: Açıkça ekonomik başarısızlığı gösteriyor
Ukrayna gaz sözleşmesini uzatmazsa sevkiyat artacak
Ukrayna gaz sözleşmesini uzatmazsa sevkiyat artacak
MSB açıkladı: Kılıçlı yemin töreni için inceleme başlatıldı
MSB açıkladı: Kılıçlı yemin töreni için inceleme başlatıldı
Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a 'parmak' yanıtı: 'Direkt kendine söyledim, yargıya falan değil'
İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a 'parmak' yanıtı
İstanbul'da yüzlerce ton kaçak akaryakıt ele geçirildi: 23 kişi gözaltında
İstanbul'da 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bakanlık açıkladı: Yeni müfredatın sınıflarda uygulanmasıyla ilgili ayrıntılar belli oldu
Yeni müfredatın sınıflarda uygulanmasıyla ilgili ayrıntılar belli oldu