Yusuf Dikeç, ikonik pozunun patentini alıyor!

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ülkemize gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, dünya çapında bir ikon haline geldi. Tişörtleri bastırılan, kahvelere resmi çizilen Dikeç, ikonik pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulundu.

Tescil sürecini yakından takip ediyor

Yusuf Dikeç’in marka tescil başvurusunu gerçekleştiren Markiz Patent, “İyi niyetli olmadığını düşündüğümüz birinin başvurusu bizi harekete geçirdi. Milli sporcumuz da tescil sürecini yakından takip ediyor" dedi.

Meşhur kişi ve firmaların isimlerini ticari menfaat için kullanmak isteyenlerin olabildiğine dikkat çeken firma, "Yeni süreçte, akla gelebilecek her türlü eşya ve hizmetler için artık Yusuf Bey'in izni alınarak, anlaşma yapılarak pozu kullanmak durumunda kalacaklar. Haksız kazancı önlemek üzerine attığımız bir adım” diye konuştu.