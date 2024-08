Yusuf Dikeç sordu, Elon Musk cevap verdi! Beğeni rekoru kıran diyalog

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç gündemden düşmüyor. Karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la birlikte gümüş madalyayı ülkemize getiren ve atış tarzıyla dikkat çeken Dikeç, yeni açtığı X hesabından Elon Musk ile konuştu.

Paris 2024'te gündem olan Dikeç'in viral olan fotoğrafına daha önce yorum yapan ABD'li multi milyarder Elon Musk, Dikeç'in resmi hesabını açması ile birlikte milli atıcıyı takip etmeye başladı.

Kendisine gösterilen yoğun sevgiye hesap açarak karşılık veren Dikeç, X'in sahibi Musk'a ilginç bir soru yöneltti. Musk ve Dikeç arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yusuf Dikeç meşhur pozuyla yaptığı paylaşımda Musk'ı etiketleyerek, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" dedi.

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets?😎🇹🇷 How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD