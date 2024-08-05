PARİS OLİMPİYATLARI MADALYA DURUMU (5 AĞUSTOS 2024)! 2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralaması (Türkiye)

Paris Olimpiyatları madalya durumu (5 Ağustos 2024)! 2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralaması (Türkiye) konuları merak ediliyor. 26 Temmuz’da Paris’te yanan meşaleyle start alan olimpiyatların bitmesine sayılı günler kaldı. Bu kapsamda da sporcuların elde ettiği madalyalar da netleşmeye başladı. ABD’nin liste başı olduğu madalya sıralamasında Mete Gazoz, Filenin Sultanları ve diğer başarılı sporcularımızın yer aldığı organizasyondaki durumumuz merak ediliyor. İşte Paris Olimpiyatları güncel madalya sıralaması…

PARİS OLİMPİYATLARI MADALYA DURUMU (5 AĞUSTOS 2024)!

2024 Paris Olimpiyatları madalya durumu listesinde ABD 71 madalya ile birinci sırada bulunuyor. Onu ise Çin 45, Fransa 44, Avustralya 31 madalya ile takip ediyor.

Paris Olimpiyatları madalya sıralaması şöyle:

2024 PARİS OLİMPİYATLARI MADALYA SIRALAMASI (TÜRKİYE)

2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralamasında ülkemiz ise 49’uncu sırada bulunuyor. Globalde düzenlenen organizasyonlarda ciddi başarılara imza atan millilerimiz Paris’te talihsiz bir şekilde henüz kendini ispat edemedi. Şimdiye kadar düzenlenen organizasyonlarda bir gümüş ve bir bronz olmak üzere sadece 2 madalya toplayabildik.