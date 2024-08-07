Anthony Ammirati neden elendi (Paris 2024)? Bir garip elenme hikayesi…

Anthony Ammirati neden elendi? Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyatları kapsamında Fransız sporcu Anthony Ammirati elendi. Binde bir yaşanacak bir elenmeyle organizasyona veda eden Ammirati’nin durumu ise merakla araştırıldı. Kullanıcılar Ammirati’nin neden elendiğini öğrenmeye çalışıyor.

ANTHONY AMMİRATİ NEDEN ELENDİ (PARİS 2024)?

Anthony Ammirati cinsel organının çıtaya çarpması sonucu elendi. Uzman bir sırık atlayıcısı olan Ammirati’nin başına gelen olay ise eşine az rastlanır türdendi. Yaşadığı talihsiz elenme olayının ardından gündem olan Ammirati final umutlarını tüketirken hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

ANTHONY AMMİRATİ KİMDİR?

Anthony Ammirati 16 Temmuz 2003 doğumlu sırıkla atlamada uzmanlaşmış bir Fransız atlettir. 2022'de Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Haziran 2021'de Salon-de-Provence'ta 5,72 m ile 20 yaş altı kategorisinde yeni bir ulusal rekor kırdı. Sonraki ay, Tallinn'deki U20 Avrupa Şampiyonası'nda 5,64 m'lik atlayışıyla altın madalya kazandı.

Cali'deki U20 dünya şampiyonası sırasında, ikinci denemesinde 5.65m'lik bir atlayışla dünya şampiyonu oldu. Daha sonra kişisel en iyi derecesini 5.75m ile geliştirdi. 31 Ağustos 2022'de, Sankt-Wendel'de 5.81m'lik bir atlayışla Fransız gençler sırıkla atlama rekorunu üçüncü kez kırdı. 2018'de 6.05m'lik atlayış yapan Armand Duplantis'in ardından kategori tarihinde ikinci performans gösteren kişi oldu.