TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Filenin Sultanları 6 Ağustos 2024 maç sonucu
Türkiye Çin voleybol maçı kaç kaç bitti? 2024 Paris Olimpiyatları kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımımız zorlu Çin mücadelesine çıktı. İlk seti kaybettikten sonra açılan millilerimiz sonraki iki seti de kazanmayı başardı. Nefes kesen maçın ardından ise Filenin Sultanları 6 Ağustos 2024 maç sonucu merak konusu oldu.
Türkiye Çin voleybol maçı kaç kaç bitti? sorusu araştırılıyor. Filenin Sultanları 6 Ağustos 2024 maç sonucu sporseverlerin gündeminde. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyatları kapsamında Filenin Sultanları zorlu Çin maçına çıktı. Kıyasıya geçen mücadelede ilk setten sonra açılan millilerimiz adeta nefes kesti. Türkiye Çin voleybol maçını canlı izleyemeyenler ise skoru öğrenmek için konuyu araştırmaya başladı. İşte detaylar…
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Karşılaşmanın başlamasıyla ilk seti 25-23 Çin Milli Takımı önde kapattı. Kısa sürede toparlanmayı başaran Filenin Sultanları ikinci setti 25-21 zaferle kapatmayı başardı.
Ardından üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren millilerimiz 26-24’lük skorla seti noktalayarak seride 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette ise Çin Milli Takımı Melissa Vargas'ın muhteşem blokuna rağmen seti 25-21'e getirmeyi başardı. Böylece seride 2-2 denge yakalandı. Ardından araya gidildi.
FİLENİN SULTANLARI 6 AĞUSTOS 2024 MAÇ SONUCU
Filenin Sultanları 6 Ağustos Salı 2024 Paris Olimpiyatları kapsamındaki mücadele henüz sona ermedi. Türkiye Çin voleybol maçı bittiğinde detayları güncelleyeceğiz.