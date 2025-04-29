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Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret: Güzel kalbi bu tempoda onu birazcık zorladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret ederek, "Güzel kalbi bu tempoda onu birazcık zorladı. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuşan Özel, "Aldığımız bilgi dün hastaneden kurumsal açıklama çerçevesindedir" dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret: Güzel kalbi bu tempoda onu birazcık zorladı
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Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 15 Nisan Salı gecesi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Önder'in 13 gündür tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden son durumuna ilişkin dün yeni açıklamalar geldi.

Hastane, Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini belirterek, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Ardından saat 13:00'te açıklama yapan doktorlar, "Beyin ölümü bulguları şu an yok" dedi.

Özgür Özel, Önder'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın duruşmasının ardından Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktorlarından sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Özel, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ediyoruz.

Bugün bir kez daha gelip Sayın Başhekimimizden, hastane yönetiminden ve DEM Parti'nin değerli yöneticilerinden, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Aldığımız bilgi, dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesindedir.

En iyi dileklerimizi ilettik. Türkiye'de barış, huzur, kardeşlik olsun diye geçmiş bir ömür var, verilmiş bir mücadele var ve belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, Türkiye'de silahların susacağı, terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arifesinde çok önemli bir görev üstlenmişti kendisi.

Güzel kalbi bu tempoda onu birazcık zorladı. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Türkiye'de bambaşka siyasi partilerden, bambaşka siyasi görüşlerden herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm milletimize, halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz."

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