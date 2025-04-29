DEM Parti açıkladı: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 15 Nisan Salı gecesi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Önder'in 13 gündür tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden son durumuna ilişkin dün yeni açıklamalar geldi.

Hastane, Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini belirterek, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Ardından saat 13:00'te açıklama yapan doktorlar, "Beyin ölümü bulguları şu an yok" dedi.

"HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Önder'i ziyaret etti"

DEM Parti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyetin, tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret ettiğini duyurdu.

Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi 13’üncü gününde sürüyor.



Doktorlar bugün yaptıkları açıklamada, hayati riskin artarak devam ettiğini açıkladı. Partimizin, Önder ailesinin ve sevenlerinin hastanedeki bekleyişi devam ederken, ziyaretler de sürüyor. Eski bakanlardan Bahattin… pic.twitter.com/EAwZCAHhBV — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 28, 2025

DEM Parti yaptığı açıklamada hastane önünde süren bekleyişe ilişkin olarak, “Partimizin, Önder ailesinin ve sevenlerinin hastanedeki bekleyişi devam ederken, ziyaretler de sürüyor” denildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Eski bakanlardan Bahattin Yücel, CHP milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Engin Altay, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, BEKSAV Vakfı heyeti, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet ile Yeni Yaşam Gazetesi heyeti hastaneyi ziyaret etti. Milyonların duaları, hepimizin kalbi Sırrı Süreyya yoldaşımızla. İyileşeceğine ve aramıza döneceğine dair umudumuzu koruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Önder’in sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği belirtildi.

Yapıcıoğlu, Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Öte yandan, HÜDA PAR tarafından yapılan açıklamada, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan ve Önder’in ağabeyi Ali Önder’den bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.”