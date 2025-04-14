Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu hayatını kaybetti

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gedikoğlu'nun ölüm haberini Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İl Başkan Yardımcımız, değerli dava arkadaşımız Ömer Gedioğlu geçirdiği kalp kriziyle aramızdan çok genç yaşta ayrıldı. Onun bu erken vedasıyla derinden sarsıldık. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun"