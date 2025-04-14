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Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu hayatını kaybetti
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Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gedikoğlu'nun ölüm haberini Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul İl Başkan Yardımcımız, değerli dava arkadaşımız Ömer Gedioğlu geçirdiği kalp kriziyle aramızdan çok genç yaşta ayrıldı. Onun bu erken vedasıyla derinden sarsıldık. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun"

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