Zamlı maaşlar 15 Ocak’a yetişmeyecek

Canan SAKARYA

Memur ve tüm emeklilerin maaşlarında yüzde 30 artış getiren, işverene 400 lira asgari ücret desteği sağlanmasını öngören kanun teklifi Mecliste kabul edildi. Kanunla en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıktı. Maaş artışları getiren kanunun toplam maliyeti 300 milyar lira olarak hesaplandı. Öte yandan memurların zamlı maaşlarının 15 Ocak’a yetişmeyeceği daha sonra maaş farkı olarak ödeme yapılacağı öğrenildi.

2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret için işverene yılın ilk 6 aylık döneminde işçi başına aylık 400 lira asgari ücret desteği sağlanacak. 1.7 milyon işveren ve 7.5 milyon çalışanın yararlanacağını asgari ücret desteğinin maliyeti 17.1 milyar lira olarak hesaplandı. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Memur maaşlarında yapılan yüzde 30’luk artışın 128.4 milyar lira, emekli maaşlarındaki artışın 131,5 milyar lira maliyeti bulunuyor. 5 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı artışından 2 milyon 721 bin emekli yararlanacak, bu artışın maliyeti ise 21.9 milyar lira olarak hesaplandı.

Kanunla koronavirüs salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödeneklerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Kuruma eksik bildirilen sigortalıların hizmetlerinin fiili duruma getirilmesi için de düzenleme yapılıyor.

Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin -aylık prim hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde verilmesi ve primlerinde aynı sürede ödenmesi halinde yükümlülükler süresi içinde yerine getirilmiş sayılacak.

Kanunla, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilere vergi muafiyeti sağlanıyor. Sağlanan vergi istisnasının maliyetinin ise 120 milyon lira olduğu kaydedildi.