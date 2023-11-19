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Zonguldak Ereğli'de karaya çarpan gemi ikiye bölündü

Batı Karadeniz'de etkili olan fırtına Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayatı felç etti. Fırtınanın sürüklediği gemi karaya çarparak ikiye bölündü.

Haber Merkezi
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Zonguldak Ereğli'de karaya çarpan gemi ikiye bölündü
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Fırtına nedeniyle açık denizde bulunan gemiler Zonguldak Limanı’na sığınırken, Ereğli’de bir gemi kara sürüklendi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, karaya çarparak ikiye ayrıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden hadiseye ilişkin bir açıklama geldi.Açıklamada saat 10.00 sıralarına  Kamerun Bayraklı PALLADA gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve K.Ereğli’de karaya oturduğu” bilgisi paylaşıldı.

DGM açıllamasına göre; AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edildi.

Tahliyenin ardından geminin ağır hava şartları nedeniyle kırılarak ikiye bölündüğü açılandı.