Zonguldak Ereğli'de karaya çarpan gemi ikiye bölündü
Batı Karadeniz'de etkili olan fırtına Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayatı felç etti. Fırtınanın sürüklediği gemi karaya çarparak ikiye bölündü.
Fırtına nedeniyle açık denizde bulunan gemiler Zonguldak Limanı’na sığınırken, Ereğli’de bir gemi kara sürüklendi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, karaya çarparak ikiye ayrıldı.
19.11.2023 saat 10'da AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyaliyle Kamerun Bayraklı PALLADA gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve K.Ereğli’de karaya oturduğu anlaşılmıştır.— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 19, 2023
Merkezimiz koordinasyonunda, AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edilmiştir. pic.twitter.com/9VggbEmKjA
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden hadiseye ilişkin bir açıklama geldi.Açıklamada saat 10.00 sıralarına Kamerun Bayraklı PALLADA gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve K.Ereğli’de karaya oturduğu” bilgisi paylaşıldı.
DGM açıllamasına göre; AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edildi.
Tahliyenin ardından geminin ağır hava şartları nedeniyle kırılarak ikiye bölündüğü açılandı.