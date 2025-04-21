Zonguldak'ta madende göçük! Bir işçi mahsur kaldı
Zonguldak’taki bir madende göçük meydana geldi. Bir madenci göçük altında kaldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde, saat 12.00 civarında yerin 130 metre altında göçük meydana geldi. Pusula Gazetesi'nin haberine göre Göçük, 2’nci kartiyede gerçekleşti. Göçükte maden işçisi Ömer Demiröz, ocakta mahsur kaldı. Demiröz'ün mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Maden işçisi Ömer Demiröz'ün durumunun iyi olduğu bildirildi
İletişim kurulan Demiröz'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TTK Tahlisiye ekipleri işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.