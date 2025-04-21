Japonya Merkez Bankası, faiz artırım sinyali verecek mi?

BoJ'un 1 Mayıs'ta yayınlayacağı üç aylık görünüm raporunda yer alacak olan bu değerlendirme, bir sonraki hamlesinin zamanlaması aylar öncesinden belli olsa da, BOJ'un piyasanın daha fazla faiz artırımı beklentisini canlı tutma arzusunun altını çizecek.

Kaynaklardan biri, “Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomiye vereceği zararı şu aşamada tam olarak tahmin etmek zor, Öte yandan, yoğunlaşan istihdam sıkıntısının Japon şirketlerine ücretleri artırmaya devam etmeleri yönünde baskı yapacağı açık” dedi.

Bir başka kaynak ise “Riskler arttı, ancak muhtemelen BOJ'un ılımlı bir ekonomik toparlanmaya ilişkin temel senaryosunu elden geçirecek kadar değil. COVID-19 salgınının aksine, talep aniden buharlaşmış gibi değil” diye konuştu.