Dolarda güç kaybı devam ediyor! 3 yılın dibini gördü

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden alıp alamayacağını araştırmaya devam ettiğini söyledi. Trump ise bir gün önce Powell’ın görevden alınmasının "yeterince hızlı gerçekleşemediğini" ifade ederek faiz indirimleri çağrısını yinelemişti.

Dolar, İsviçre frangı karşısında 10 yılın dibinde

Dolar, İsviçre frangı karşısında 0,80695 seviyesine kadar gerileyerek son 10 yılın en düşük düzeyine indi. Japon yeni karşısında ise 140,63 ile yedi ayın dibine çekildi. Euro, 1,1533 dolarla üç yılın zirvesini gördü.

Sterlin yüzde 0,5'in üzerinde artışla 1,3380 dolara çıkarak 1 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Avustralya doları da 0,64015 ile iki ayın zirvesine çıktı. Yeni Zelanda doları ise yüzde 0,7 primle 0,5981 ile beş ayın zirvesine çıktı.

"Fed’in bağımsızlığı algısı sarsılıyor"

Mizuho Bank Asya Bölgesi Başekonomisti Vishnu Varathan, “Powell doğrudan Trump’a bağlı değil, dolayısıyla Trump onu doğrudan görevden alamaz. Ancak Fed’in bağımsızlığına zarar verecek bir algı yaratmak mümkün” dedi.

Varathan, “Hatta Powell’ı hemen görevden almanıza bile gerek yok; bağımsız bir Fed anlayışının değişebileceği yönündeki algıyı yaratmanız yeterli” diye ekledi.

Ticaret savaşları ve belirsizlik dolara güveni azalttı

Trump’ın uyguladığı gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler, yatırımcıların ABD varlıklarından çıkış yapmasına yol açtı. Bu durum da doların genel anlamda zayıflamasına neden oldu.

Dolar endeksi (DXY), diğer para birimleri karşısında yüzde 0,7 düşerek 98,267 ile son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Yuan güçlendi, Çin'den ek teşvik beklentisi arttı

Çin’in onshore yuanı, dolar karşısında yüzde 0,2 değer kazanarak 7,2875’e yükseldi. Offshore yuan ise 7,2897 seviyesinden işlem gördü. Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını altıncı ay üst üste sabit tuttu ancak analistler, ABD ile artan ticaret gerilimi nedeniyle yeni teşvik adımlarının yolda olabileceğini düşünüyor.