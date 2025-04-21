S&P, Türkiye'nin kredi notunu artıracak mı?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in, 25 Nisan Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü değerlendirmesi bekleniyor. ForInvest Haber'in 15 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P Global'in planlanmış değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunun "BB-", görünümünün ise "durağan" korunacağı öngörülüyor.

Ankete katılım sağlayan 15 ekonomistin tamamı kredi notunun sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirdi. Görünüm için tahmin veren 15 ekonomistten 12'si görünümün "durağan" olarak korunacağını tahmin ederken, 3'ü "negatif"e indirileceği görüşünü dile getirdi.

Ankete Colendi Menkul, Alnus Yatırım, OYAK Yatırım, Pariterium Danışmanlık, İş Portföy, IKON Menkul, Tacirler Yatırım, İnfo Yatırım, Deniz Yatırım, Yatırım Finansman, Anadolu Yatırım, Marbaş Menkul, ICBC Yatırım, Gedik Yatırım ve Spinn Danışmanlık katıldı.

En son 1 Kasım 2024 kredi notunu artırmıştı

S&P Global, en son 1 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'nin "yüksek spekülatif" olarak tanımlanan "B+" olan kredi notunu "spekülatif" tanımlı "BB-"ye yükseltirken, "pozitif" olan görünümünü "durağan"a çekmişti.

Yabancı para cinsinden kredi notlarında S&P Global'in "BB-" notu kategori açısından "yatırım yapılamaz düzey" ve tanım olarak ise "spekülatif" bölgede yer alıyor.

S&P Global'in 2025 takviminde 25 Nisan 2025 Cuma günü Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. S&P Global, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda, değerlendirmenin Cuma günü TSİ 23.30'dan sonra gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Kredi Notu Tablosu

Yabancı Para Cinsinden Kredi Notları