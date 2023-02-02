Zühtü Arslan, AYM Başkanlığına yeniden seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden kez seçildi.

Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Arslan, üçüncü kez AYM başkanı oldu. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.

Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapılan seçimler, başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapıldı.

Daha önce iki kez seçilmişti

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başlamıştı.

Zühtü Arslan kimdir?

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 1964'te doğan Arslan, 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı fakültede anayasa hukuku alanında yapan Arslan, 2002'de doçent, 2007'de ise profesör unvanını aldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2001'de bir süre çalışan Arslan, 23 Aralık 2010'dan itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü. 2009'da başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde "Anayasa Hukuku", "İnsan Hakları", "Devlet Kuramları" gibi dersler veren Arslan, 2000-2003 yıllarında Bilkent Üniversitesinde "Turkish Public Law", 2003-2009 yıllarında da Başkent Üniversitesinde "Hukuk ve Siyaset" dersini verdi.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 adlı kitapları olan Arslan'ın, Constitutional Law in Turkey (Türkiye'de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri de bulunuyor.

İnsan hakları, anayasa yargısı, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri olan Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.