Kutup Yıldızı 100 yaşında

HAKAN ATİS

Türkiye’nin kalkınan ve güçlü bir ülke olması için ömrü boyunca çalışan, her biri sektöründe lider olan Pınar, Dyo, Çeşme Altın Yunus, Yaşar Üniversitesi gibi nice markayı yaratan ay yıldız yürekli saygın bir isim… Ülkemizin önemli değerlerinden Sayın Selçuk Yaşar’dan söz ediyorum. Bir başka deyişle, kırmızı beyaz sevdamızın, güzel yurdumuzun yokluk ve kuyruk yıllarından, gıda, boya, turizm, hayvancılık, enerji başta olmak üzere her alanda atağa kalktığı, üretim ve ihracat gücüyle küresel ekonomi dünyasında ‘Ben de varım’ dediği atılım yıllarından günümüze iş dünyasına yol gösteren sanayicimizden. Uzun yıllar danışmanlığını yaptığım; ekonomi kulvarının zorlu ve rekabet dolu cephe hattında omuz omuza olduğum ve bundan kıvanç duyduğum Selçuk Bey, Türkiye’nin Kutup Yıldızı’dır. Kendisi için 2000’li yılların başlarından itibaren bilinçli olarak kullandığım bu tanımın ne kadar isabetli olduğunu binlerce çalışanı ve kamuoyu iyi biliyor. Gelelim esas konumuza… Toplumları için önemli hizmetler yapmış kişiler sonsuzluğa uğurlandıktan sonra da yaşatılır. Geçen hafta bunun güzel bir örneğine şahit oldum. TÜSİAD’ın kurucularından merhum Selçuk Yaşar, doğumunun 100. yılı nedeniyle İzmir’de anıldı.

Yıllar geçse de…

Ülkemizin önde gelen vakıf yükseköğretim kurumlarından Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panel öncesinde kısa bir konuşma yaptım. İş dünyasının bilgesi Uğur Yüce, hesap uzmanlığı alanının tanınmış isimlerinden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu ve toplulukta uzun yıllar CEO’luk yapan duayen hukukçu, eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, dinleyicileri geçmişten günümüze uzanan yolculuğa çıkardı. An geldi duygulandık, an geldi tebessüm ettik, an geldi gözlerimiz doldu. Türkiye’nin ‘Kutup Yıldızı’ kendine has ışığıyla hepimizi yeniden aydınlattı. Selçuk Bey’i saygı, rahmet ve özlemle andık. Yaşar Topluluğu ve Yaşar Üniversitesi’nin kurucusunu, ebedi başkanını adeta yeniden alkışladık. Yıllar geçse bile sonuç odaklı liderliği, yurt ve aile sevgisi, birçok sektörde ilklere imza atışı ve insanlara verdiği değerle yaşatılacağını gördük.

Etkinliğin mimarı ve ev sahibi olan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, babasını, iş dünyasında örnek aldığı rol modelini özlemle anarak paneli başlattı. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da duygu ve anlam yüklü bir konuşmayla sürece katkı sağladı. Etkinliğe, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, kurumun başarılı Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller’in yanı sıra akademi dünyasının saygın ismi Prof. Dr. Murat Barkan’la birlikte çok sayıda davetli de katıldı.

Panel kitaplaştırılırsa eminim iş insanları ve iktisat tarihçileri için faydalı bir kaynak olacaktır.

Unutulmayacak!

Yazımı hazırlarken Selçuk Bey’i nasıl anlatabileceğimi uzun, uzun düşündüm. Kalemimden dökülen satırlar yüreğimden geçenlerdir. Böyle bilinmesini istiyorum. Selçuk Bey, İngilizce ve Fransızcaya olan hakimiyeti, ileri görüşlülüğü ve kendisi ile bütünleşen cesaretinin yanı sıra açık sözlülüğü ve sabrı ile nevi şahsına münhasır bir aydındı. Saygıya dayanan mesafesi, güvendiği kişilere kol kanat gerişi, mücadeleden korkmayışı, kültür sanata yönelik ilgisi ve ufuk açıcı hoşgörüsü ile binlerce çalışanı için de babaydı.

Günümüzde İzmir’de nereye giderseniz gidin ismi anıldığı an bu sıfatın içtenlikle kullanıldığını duyarsınız. Sözün özü Selçuk Bey, sadece Ege’nin incisinin değil Türkiye’nin değeridir. Ailesinin ve çalışanlarının mutlu olabilmesi için gereken ortamı sağlayan, onları daha da yüksek hedeflere erişebilmeleri için kararlı duruşuyla motive eden, hoş görüsüyle yol gösteren, görüşlerini daima cesaretle ve sakınmadan dile getiren, düne değil yarınlara bakan benzersiz bir hayat öğretmenidir. İş dünyamızın unutulmaz liderlerinden Sayın Selçuk Yaşar, ekonomik hayattan sivil topluma, eğitimden spora, kültürden sanata kadar yaşamın her alanında var olmaya devam edecek. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.