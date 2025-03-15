Tenten’in büyük yalanı

Deniz Işık

Kickstarter üzerinden fonlanmakta olan bağımsız bir çizgi roman projesi:The Big Lie… Hikâye, Tenten’i ve Fındık ya da Snowy olarak da anılan sadık köpeği Milu’yu günümüz dünyasında geçen bir gizemin içine yerleştiriyor. Günümüzde geçen macera, klasik Tenten ruhuna sadık kalırken yeni bir perspektif sunmayı amaçlıyor. Spider-Man Noir’ın ortak yaratıcısı Sapolsky, bu projeyle Tenten’e modern bir yorum kazandırmayı hedefliyor.

Projenin çıkış noktasına gelirsek… Meraklıları bilir: Her yılın 1 Ocak’ı, kültür ve sanat dünyasında önemli bir dönüm noktasıdır. Binlerce eser, telif hakkı korumasını kaybederek kamu malı haline gelir. 2025 yılı da özellikle popüler kültür alanında bazı kahramanların ‘kamuya mal olmasının’ yolunu açtı. Bunların arasında en çarpıcıları, Temel Reis ve Tenten idi. Tenten Sovyetler'de adlı kitabın (1929), yıl başında Amerika’da kamu malı statüsüne geçmesi yasal olarak belirli kısıtlamalar dahilinde yeni maceraların yaratılmasının önünü açtı. Sapolsky de bu durumu fark ederek, Tenten’in 1929’daki ilk versiyonuna dayandırdığı hikayeyi, 2025’e, günümüz koşullarına taşıdı. Çizgi romanın, Finansman süreci tamamlandıktan sonra 2025 yılı içinde yayınlanması bekleniyor​.

Ancak bu yeni hikâye, Tenten’in yalnızca 1929’daki erken dönem versiyonunu kapsıyor. Tenten evreninde sonradan eklenen Kaptan Haddock ve Profesör Turnesol gibi ikonik karakterler hâlâ telif hakkına tabi ve bu nedenle yeni hikâyelerde yer alamayacak. Bu durum, The Big Lie gibi projelerin özgünlüğünü korurken bir yandan da sınırlamalarla şekillenmesine neden oluyor.

Akıbetini zaman gösterecek

Kahramanımızın dünya çapında hayranlarıyla buluşması için önünde başka engeller de var: Zira Tenten’in Avrupa’da telif hakları 2054’e kadar geçerli... Hergé’nin mirasını yöneten Moulinsart Vakfı, yazarın isteği doğrultusunda yeni bir Tenten hikâyesi üretilmesine karşı duruşunu sürdürüyor. Kaptan Haddock ve Profesör Turnesol gibi karakterleri bu maceranın içinde görememiz, biraz da bundan kaynaklanıyor. Hatta vakıf, yıllar içinde izinsiz çizim ve uyarlamalara sık sık yasal müdahalede bulundu.

Tenten hayranlarını nasıl bir gelecek bekliyor? Resmi bir yeni macera için umut hâlâ belirsizken, ABD’de bağımsız sanatçılar tarafından yaratılabilecek yeni Tenten hikâyeleri tartışma yaratabilir. Mickey Mouse gibi kamu malına düşen karakterlerin farklı projelerde yer alması gibi, Tenten de farklı bir formda yeniden karşımıza çıkabilir mi? Bu sorunun cevabı, önümüzdeki dönemde şekillenecek. Ama sadece Amerika’da bile olsa, acar gazetecinin haber peşinde türlü türlü badireleri atlatmasını keyifle izleyeceğiz.