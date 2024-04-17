Bloomberg: THY, Airbus ve Rolls-Royce ile 20 milyar dolarlık üretimde anlaşmaya yakın

Türk Hava Yolları THYAO.IS, geçen yıl açıkladığı büyük çaplı uçak siparişi kapsamında Rolls-Royce Holdings Plc RR.L ve Airbus SE AIR.PA ile uçak parçalarının yerli üretimi için 20 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Bloomberg'de konuya yakın Türk kaynaklara dayandırılan habere göre, söz konusu anlaşma bu ayın sonunda İstanbul'da düzenlenecek bir törende açıklanabilir.

Türkiye Varlık Fonu, THY'nin en büyük hissedarı konumunda.

THY Aralık ayında yaptığı açıklamada toplam 355 adet uçağın Airbus'tan satın alınmasına ve A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının Rolls-Royce şirketinden temin edilmesine karar vermişti.