Çinli Southern Havayolu'nun İstanbul seferleri başladı

China Southern Havayolu’nun İstanbul- Guangzhou seferleri başladı. İstanbul Havalimanı’ndan Guangzhou'ya düzenlenen ilk sefer için dış hatlar gidiş katında tören yapıldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, Guangzhou'ya sefer başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Guangzhou kentinin kendileri için önemli bir destinasyon olduğunu belirten Aydın, "Guangzhou, Çin'in ticari merkezidir. İstanbul da dünyanın merkezidir. Bugün İstanbul Havalimanı için çok tarihi bir an. Asya ve Avrupa bir kez daha İstanbul Havalimanı'nda buluşuyor. İstanbul, kültürlerin buluştuğu önemli bir merkezdir. İstanbul Havalimanı da kentin bu özelliğinden faydalanıyor." dedi.

"İki kenti birbirine bağlamamaktan mutluluk duyuyoruz"

China Southern Havayolları Türkiye Genel Müdürü Xu Jiafeng ise İstanbul Havalimanı'na Guangzhou seferlerinin başlaması için çalışma yürüten İGA yetkililerine teşekkür etti. İstanbul'un Türkiye'nin en büyük şehri, ülkenin ticaret ve kültür merkezi olduğuna dikkati çeken Xu, İstanbul'un konumu itibarıyla dünyada önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Xu, İstanbul'un hem batının hem de doğunun kültürüne sahip olduğunu dile getirerek, "İstanbul, çok köklü bir tarihi ve önemli bir kültür mirasına sahip. Avrupa'da en fazla Çin dostu olan İstanbul Havalimanı artan sayıda Çinlinin Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada keşfedeceği ilk varış noktası olacak. Guangzhou da Güney Çin'in kültürel, politik ve ekonomik başkenti, tıpkı İstanbul gibi önemli bir ticaret noktasıdır. Bu iki önemli kenti birbirine bağlamamaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Haftada 3 gün sefer

İstanbul ile Guangzhou arasında pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftanın 3 günü sefer icra edilecek. Çinli havayolu şirketlerinin yaptıkları uçuşlarla İstanbul Havalimanı'na Çin'in Pekin, Şangay, Guangzhou, Chengdu'nun yanı sıra Taipei ile Hong Kong gibi önemli 6 şehrinden tarifeli seferler düzenleniyor. Çin’e İstanbul Havalimanı’ndan China Southern, Air China, China Eastern, Sichuan Havayolları sefer yapıyor.

Geçen yıl 255 bin Çinli yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, "Çin Dostu Havalimanı" belgesini 2020 yılında aldı. Bu ülkeden gelen yolculara kültürel hassasiyetlere en uygun şekilde hizmet vermek için İGA Çince konuşan danışmanlar çalıştırıyor.